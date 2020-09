Ce mercredi , la Brigade Routière a intercepté plusieurs moto et véhicules non immatriculés ou avec des plaques non conformes ainsi que plusieurs motocyclistes ne portant pas de casque.

Nous rappelons aux usagers de la circulation routière qu’il est interdit de rouler sans plaque d’immatriculation ou avec une plaque d’immatriculation illisible.

Le port du casque est aussi obligatoire pour tous les motards et leurs passagers.

Les contrôles vont continuer jusqu’à la fin de la semaine.

Gendarmerie Nationale