La CENI de Djaza continue de véhiculer ses mensonges

La commission électorale nationale Indépendante [ seulement par le nom ] a lancé officiellement la campagne électorale des prochaines élections législatives prévues de se tenir le 19 janvier 2020 pour le premier. Les campagnes seront ouvertes ce soir à minuit et seront fermées le 17 janvier 2020 à 23h59min.

Lors de son discours, le président de la CENI a promis des élections » transparentes, fiables et crédibles « . Il continuera ses sottises en osant rassurer que : « la CENI continuera encore une fois à demeurer dans son rôle d’arbitre juge et impartial » quelle bêtise !! Comment la CENI qui a donné un résultat de 104% et de 100, 01% pourrait se vanter d’une neutralité et d’un juge impartial ?