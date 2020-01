La Chine va construire un hôpital de 25.000 m2 et 1000 lits en seulement 10 jours

Confrontée à l’épidémie d’un mystérieux coronavirus, la Chine a lancé en urgence la construction d’un nouvel hôpital de 1.000 lits.

L’établissement sera construit en seulement dix jours, dans la région de Wuhan, où l’épidémie du nouveau virus s’est déclarée il y a quelques semaines.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux témoignaient des travaux dantesques en cours.

Selon l’agence Chine nouvelle, l’hôpital de 25.000 m2 et 1.000 lits ouvrira ses portes le 3 février prochain. Il accueillera alors uniquement les personnes contaminées par le coronavirus «2019-nCov».

UN PRÉCÉDENT PENDANT L’ÉPIDÉMIE DE SRAS

La construction de cet hôpital vise à désengorger les autres établissements de santé de Wuhan, assaillis par les malades de cette pneumonie virale. En 2003 lors de l’épisode de Sras, qui avait fait 774 morts, un hôpital avait également été construit à Pékin dans un temps record – une semaine.

Depuis le début de l’épidémie, qui s’étend de plus en plus dans le pays, la Chine a recensé 26 morts et plus de 830 cas.

Source: CNews