La cohérence des idiots

Tribune: Autrefois celles et ceux qui siégeaient dans ce palais de Hamramba, communément appelé Palais du peuple, étaient des gens désignés par le suffrage de leur circonscription pour aller leur représenter en leur qualité » de Wakala » diminutif de « Wakalimani watrou ».

Donc leur mission est clairement défini dans l’appelation comorienne, aller parler à notre nom et défendre nos intérêts.

Quand dans un pays où la Covid tue sans que le moindre député n’ait connaissance du nombre de tests réalisés et encore moins une idée sur la gestion de cette crise, sans qu’ ils daignent mettre en place une commission parlementaire pour veiller à la bonne gestion de la crise,

Ou voter comme un troupeau de moutons une loi de finances qui saignent le peuple sans broncher, c’est bel et bien la preuve qu’ ils savent qui les a nommés et ce qu’il attend d’eux.

Des vrais « massabwa massama »

Si ces vendus qui souillent le palais du peuple par leur présence suite à une élection aux forcepfs conduite par des militaires corrompus, étaient des vrais députés élus et investis de l’onction de la sacralité de la charge, alors on aurait entendu des plafonds volés en éclat à cause de la violence des débats.

Au moins on peut leur reconnaître d’avoir fait preuve d’une idiote cohérence.

Vous êtes des vendus indignes.

Soilihi Kays