La CRC reçue à Beit-salam par Azali

Le Bureau National du Parti de la Convention pour le Renouveau des Comores a été reçu par le Chef de l’État, son Excellence Monsieur Azali Assoumani.

Cette rencontre était l’occasion pour le secrétaire général du Parti CRC de présenter au Chef de l’État ses vœux du Nouvel an et de lui présenter les membres du Bureau National.

Le Bilan d’activités du bureau et ainsi que ses perspectives ont été présentées et le président en est profondément satisfait. Le président Azali Assoumani félicite la nouvelle équipe et lui recommande de poursuite la dynamique impulsée afin de faire de la CRC un grand parti à l’instar du parti ANC ou encore le parti communiste chinois.

Dans cette rencontre, le Président Azali voudrait que la culture du parti s’enracine au pays. Sa conviction est de voir la CRC jouer de formation, d’un lieu où l’on reçoit une formation d’éducation civique ou d’entrepreunariat.

