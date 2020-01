A Moroni Nord, malgré une très faible mobilisation, Mohamed Ahmed est en-tête mais la CRC veut imposer Abdou Said Mdahoma. La victoire de Mohamed Ahmed est bien nette. On rappelle que la gendarmerie a arrêté le président du bureau de vote de Hadoudja2 est un proche du candidat Abdou Saïd Mdahoma. Et Housniat est main de la gendarmerie pour tentative de fraude. Elle est la suppléante du candidat CRC Moroni Nord Abdou Mdahoma.