La diaspora mohelienne de France à la rescousse des plus démunis et handicapés de l’île

Fomboni, dimanche 2 août 2020-les associations de Mohéli en France à travers la MOSC (maison des organisations de la société civile) dans l’île viennent en aide aux personnes vulnérables.

Les associations affiliées à la MOSC ont fait le tour de l’île ce dimanche pour distribuer des vivres aux personnes plus démunies et aux handicapés.

De Fomboni, Ziroudani Ntakoudja,Barakani et Miringoni, ces bénévoles ont distribué des kits constitués d’un sac de riz,3kilos de farine ,3kilos de sucre et 3 litres d’huile par personne.

Au total 100 personnes ont bénéficié de ce geste symbolique et louable de la part de l’ AFCDAM ( association franco-comorienne pour le développement et l’amitié des mohéliens ,AMF( association des mohéliens en France) ,A 2M de Marseille et association djumbé Fatima de Rennes.

Avec la contribution de l’ancien président Ikililou Dhoinine, Docteur Abdoulanziz, Docteur kadafi et Docteur Djamal(DRS) grâce à laquelle » l’opération a été une réussite » dit-on .

Source: Moheli-matin