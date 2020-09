Après avoir ravagé et rendu cinglés des jeunes à Ngazidja et à Anjouan, la « chimique », une drogue, pire que le COVID-19 s’installe désormais à Mwali et fait plusieurs victimes en très peu de temps.

Nous croyions que ces genres de faits se passaient uniquement à Ngazidja et Ndzuwani, mais hélas, ces derniers temps, Mwali voit certains de ses jeunes fils, devenir un à un fous à cause de la « Chimique ».

En l’espace de 3 ans environ, une dizaine des jeunes âgés de 17 à 25 ans, ont perdu la raison et ruiné leur santé en consommant excessivement de la Drogue, du Vin, du Tabac et du Chicha.

Il est à noter que nous avons également tenu compte des jeunes étudiants mohéliens à l’étranger qui malheureusement deviennent cinglés à cause des effets de ces produits nocifs, et sont ensuite rapatriés par leurs parents.

Imaginons un instant la souffrance que ces pauvres parents sont entrain d’endurer, eux qui ont tout misé sur leurs enfants pour un avenir meilleur, mais hélas la drogue a tout gâché, quel triste sort !

Nous nous demandons en tant que pays musulman ou en tant que pays tout court, que font l’État, la justice, la police, le Mufti, les mairies, les parents…par rapport à ce fléau ?

Ben Anthoy Bacar Yssouf, Correspondant à Mwali.

