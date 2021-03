La face cachée de Soilihi Mohamed Djounaid à la tête de la Sonelec

Voleur un jour , voleur pour toujours. Soilihi Mohamed Djounaid reprend ses habitudes de magouilles à la SONELEC.

Rappelons que Soilihi Mohamed Djounaid , nouveau directeur de SONELEC, est un ex détenu de la maison d’arrêt de Moroni après avoir voulu s’approprier un lot de logements de l’Ambassade de France à Moroni aux enchères sous Azali 1 pour 75 millions. L’ambassade de France avait alerté les autorités comoriennes et Il a été incarcéré pour détournements de deniers publics . Aujourd’hui , il reprend ses vieilles habitudes à la Sonelec.

La société SONELEC fait un prêt de 800 millions pour des achats divers et pour des pièces de rechange . Malheureusement, cette somme est déjà entièrement évaporée.

A peine nommé, le nouveau directeur de SONELEC n’ a trouvé mieux sur une société déjà à l’agonie que d’engager l’achat de deux voitures de type 4*4 à 15 millions l’unité et il encaisse derrière cette transaction , sept millions cinq cent mille franc comorien ( 7 million 500 mille franc ) de pot de vin.

La cerise sur le gâteau, c est le dernier achat de 3 groupes électrogènes à une société belge sans appel d’offres. A savoir qu’une société malgache a été consultée deux groupes neuves et le tarif a été fixé à 1 millions d’euros . Malheureusement , surprise à la dernière minute, l’ancien prisonnier signe un nouveau contrat et il engage la société dans un autre achat qui avoisine les 3 millions d’euros.

Il récupère au passage une commission de plus d’un million d’euros .

Actuellement, le nouveau DG a déjà mis en place un réseau très puissant de malfaiteurs composé de son cousin nommé directeur technique.

L’ex directeur , Abou Said Mdahoma est un ange à côté de ce grand mafieux mais le président Azali ne peut pas botter en touche. Azali connaît très très bien l’homme qui a échoué à la société pêche , à Galawa . et tôt ou tard, il devra le réincarcéré pour ses magouilles.

Dans la société de pêche, il a échoué et Galawa de même.

On doit sans doute lui reconnaître une qualité, c’est d’avoir réussi à reprendre une société avec un curriculum vitae de pyromane aux impôts.