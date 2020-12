La FFC pourrait voir son manager général, quitter le bateau à l’issue des qualifications de la CAN 2022

Contribution: Convoités par de nombreuses Fédérations, l’originaire de la région d’Itsandra pourrait mettre un terme à ses fonctions auprès des Coelacanthes. Interrogé, le Manager ne dément pas l’information, en précisant que son objectif était de contribuer à la qualification de l’équipe nationale à la prochaine CAN, mais qu’il n’excluait aucune issue. « Le plus important, c’est l’équipe, mon avenir dépendra de la prochaine direction et de ce qu’ils voudront faire du football Comorien ».

Pour ma part, je reste focus sur les prochains matchs du mois de mars 2021. Celui qui a révolutionné le fonctionnement des Cœlacanthes, au dire de certains joueurs et membres du staff, semble s’agacer du manque de visibilité.

Serait-ce déjà la fin du binôme gagnant Amir Abdou – El Hadad HIMIDI ? Arrivé en Aout 2019 : Le bilan sportif d’El Hadad HIMIDI : 7 matchs : 4 victoires, 2nuls, 1 défaite.

T.C