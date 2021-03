La FOP a découvert que Mihidhoir Sagaf touche deux salaires

L’avant dernier conseil hebdomadaire des ministres, le président Azali a instruit le ministre de la fonction publique et celui des finances de se plancher sur les fichiers des agents de l’Etat pour une énième vérification. En s’y pliant à la décision du conseil, les deux ministères, travaillant en symbiose, étaient loin de savoir qu’il s’agissait d’ouvrir la boîte de Pandore. Patatras. Ils sont nombreux les agents surpris la main dans le sac. Les plus importants parmi eux sont : L’opposant Ali Mhadji qui continue à la coulée douce en France, avec les émoluments d’enseignant de l’université des Comores qui tombent chaque fin de mois alors qu’il pratique l’école buissonnière. Le deuxième, est Mihidhoir Sagaf, lui, il a deux salaires par mois qui tombent dans son escarcelle. L’un en tant que directeur de l’AIMPSI et l’autre en sa qualité de cadre Supérieur du ministère de l’aménagement. Heureusement, le ministre des finances, ne souhaitant pas les poursuivre en justice , a opté pour l’établissement d’un ordre de recettes pour récupérer l’argent indûment perçu. A cet effet, autant dire que les fichiers de la fop commencent à livrer ses secrets tout doucement mais sûrement.

Ali Djae, journaliste