La gendarmerie outrepasse ses prérogatives

Il faut remettre les choses en place. La gendarmerie joue son rôle en imposant le respect des lois et règlements sur la circulation routière.

Le problème se pose au niveau des abus flagrants qui pénalise outre mesure les citoyens.

Comment peut-on demander à un citoyen de régler sur le champ sa contravention sans lui offrir les moyens de le faire ? Car il faut aller à Moroni pour payer. Comble des mauvaises pratiques : les photos du paiement des contraventions échangées par whatsApp ne sont pas acceptés par les gendarmes.

Immobilisé à Ntsaweni ce matin beaucoup ont perdu leur journée. Cela a soulevé l’indignation et on risque une grève des transports demain.

La gendarmerie veut obliger les gens à aller à Moroni payer la contravention en les privant de leur voiture. C’est insensé. Cela ne se voit que chez nous. Comme si la gendarmerie avait pour objectif de nuire aux citoyens !

LES CITOYENS ONT DES DROITS et la gendarmerie doit les respecter.

Mohamed Idrisse