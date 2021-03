La gouverneure de Ngazidja appelle les femmes à s’investir dans la politique

A l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, la première et actuelle gouverneur de la grande Comores invite et appelle les femmes comoriennes à s’investir dans la politique: » la peur a toujours existé, Les regards des autres. Mais il faut surmonter cette peur et se donner confiance. Les gens nous regardent. Nous qui avons des responsabilités devront montrer le bon exemple à suivre « .

Pour ce qui est des violences faites aux femmes et aux mineurs, Mhoudine Sitty Farouata estime que beaucoup de choses ont été faites même s’il reste un bon chemin: » la première des choses est de dénoncer. Il faut que tout le monde dénonce ces pratiques dangereuses. Aujourd’hui, toute personne ou famille qui subit des violences saura qui s’adresser. Il y a beaucoup d’institutions dédiées à leur accompagner » Farouta, ORTc