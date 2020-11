La gouverneure de Ngazidja interdite d’accéder en voiture à la résidence de France

C’est un petit couac qui en dit long sur les grimaces de la première magistrate de Ngazidja. Nous sommes vers 10H50 quand la gouverneure de l’île de Ngazidja s’est pointée avec une horde de gardes devant la résidence de France où se déroulera quelques minutes plus tard la cérémonie du 11 novembre devant l’ambassadrice de cette puissance coloniale. Son imposante Land Cruiser de couleur noire a garé devant le portail. Au lieu que celui-ci soit ouvert comme l’attendait la cheffe de l’exécutif insulaire, c’est le premier conseiller de l’ambassadrice qui est venue l’accueillir. Farouata était priée descendre et entrer dans l’enceinte de la résidence à pied, par le portillon, comme les invités ordinaires. Ce qu’elle refusa. Elle s’est résolue par la suite à rebrousser chemin. L’agitation du chef de son service protocolaire porte à croire que la gouverneure avait du mal à digérer ce petit couac.



Notons que pour des raisons de sécurité les invités même de marque sont priés de garer leurs véhicules à l’extérieur, dans un place aménagé pour l’occasion. Le directeur de cabinet du chef de l’État, chargé de la défense s’est soumis aux règles. Peut-être Farouata aurait-elle brillé par sa présence. Ce qui est certain, elle n’a pas brillé par son absence.

Source: Fcbk FM