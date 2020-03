La guerre du CRC et Orange continue, la fonction publique a affiché une liste qui n’est celle envoyée par kiki

Le divorce est consommé entre le principal parti présidentiel et le parti Orange du ministre de l’intérieur. Chacun de deux cas veut à tout prix gagner l’élection municipale du maire de la capitale. Hier le ministre de l’intérieur et président d’honneur du parti Orange a signé une liste des chefs des quartiers et des chefs des villages des régions comoriennes. Des chefs qui allaient sans doute l’obéir.

Mais le candidat soutenu par le pouvoir Abdoulafatah ne se laisse pas faire. Une autre liste vient d’être rendue publique par la fonction publique. Une liste qui modifie sans doute les plans de Mohamed Daoud. L’élection du maire de Moroni qui se tiendra demain promet.