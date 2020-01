« La hausse des frais d’inscription aux examens nationales est nécessaire.. »

Conférence de presse du Ministre de l’Education Nationale sur la hausse des frais d’inscription aux examens nationales et la grève des enseignants de l’université.

Le Ministre de l’éducation Nationale, M. Moindjié Mohamed Moussa a tenu une conférence de presse samedi 11 janvier dans les locaux du Ministère. Il s’est exprimé sur trois points importants :

– La Hausse des frais d’inscription aux examens nationaux. Le Ministre a annoncé à la presse que la hausse des frais est nécessaire pour permettre à l’ONEC de bien faire son travail. En augmentant les frais d’inscription, il espère améliorer la qualité de l’évaluation et réduire la triche ou fraude aux examens.

– La grève des enseignants de l’université, M. le Ministre a indiqué qu’il n’y a pas de greve, qu’il pense trouver un accord avec le syndicat National de l’Université des Comores le plus tôt possible même s’il n’y a pas encore de RDV pris.

– Le Ministre s’est ensuite exprimé sur l’affaire de la fraude aux examens à l’université, le gonflement des notes à la Faculté de droit et des sciences économiques, où 60 étudiants ont été reconnus coupable d’avoir acheté leurs notes et deux enseignants chercheurs accusés d’avoir falsifié les relevés à savoir l’enseignant chercheur, M. Mahamoud halifa et l’ancien doyen de cette faculté, M. Ahmed Kassim. Un autre employé, du corps du personnel de IATOS, M. Ibrahim Abdou Hamadi alias Zanouni est aussi impliqué dans cet affaire.

Le Ministre a rendu public le rapport du conseil de discipline de l’université. Les enseignants ont été suspendus.

Par Kartwabi Mondoha / Hayba Fm