La justice refuse la levée des mesures infligées à Oubeid

Le palais de justice de Moroni à travers le juge Oussamat Abbas et le procureur de la république Mohamed Aboud, refuse la demande de la levée des mesures infligées contre le journaliste vedette de fcbk fm. En conférence de presse, son avocat Maitre Fahardine a expliqué qu’il porte l’affaire en pourvoi de cassation sur la chambre d’accusation. Il estime que le maintien des mesures infligées contre le journaliste d’investigation Mchangama Oubeidillah est une énième intimidation faite contre les journalistes comoriens.

Une pratique qui viole la constitution comorienne adoptée par l’assemblée nationale et qui enfreint systématiquement les chartes de Hamraba et le code de l’information. Oubeid est inculpé « de diffusion de fausses nouvelles et complicité » pour avoir demander la transparence sur les fonds alloués sur l’organisation des audiences des personnes accusés de viols sur mineurs et de violences contre les femmes