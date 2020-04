La justice sociale n’est pas en quarantaine

À l’exemple des économies touchées par la Crise sanitaire dite de Coronavirus (le Covid-19) les dirigeants des pays du Monde entier dégainent des mesures exceptionnelles en vue d’éviter une crise économique profonde, redonner confiance aux citoyens en soutenant la consommation locale. Dans une société de consommation comme la nôtre la seule politique de l’offre ne pourra pas suffire pour sauver l’économie et apaiser les craintes de la population.

Nous attendons en urgence d’autres mesures complémentaires qui peuvent soulager les maux de nos concitoyens.

Aux Gouvernants comoriens, nous vous invitons à ne pas vous soumettre exclusivement aux seules orientations de nos créanciers, le FMI et la Banque Mondiale, malgré les 5 millions de dollars qu’ils nous ont octroyés sous forme d’emprunt pour lutter contre le maudit COVID-19. En complément de vos « mesurettes », Ulezi considère qu’il convient de prendre des mesures à la hauteur de la crise, avec effet immédiat sur le citoyen. Nous nous devons, Mr Azali, de vous rappeler qu’en période de crise aucun citoyen ne doit être laissé sans filet de sécurité. L’économie ce n’est pas uniquement une question de l’offre. Vous ne pouvez pas consacrer près de 2 milliards de nos francs aux opérateurs économiques et oublier les citoyens consommateurs qui se trouvent actuellement menacé par la perte de leurs emplois. Vous n’ignorez sans doute pas que les comoriens de l’extérieur vivent actuellement en confinement et cela prive les comoriens résidants sur le territoire de tout transfert d’argent, ce qui est fortement pénalisant.

Il serait judicieux de soutenir l’économie par une politique de la demande en :

– Honorant les arriérés de salaires de l’ensemble des agents de l’État et de tous les retraités ;

– Payant les salaires et les pensions dus à temps ;

– Soutenant les entreprises en difficulté par une offre de crédit à un taux d’intérêt bas voire nul qui leur évitera le dépôt de bilan ;

– Mettant à disposition aux sociétés d’État un fond de garantie en vue de sauver des milliers d’emplois menacés à disparaître.

Il est bien entendu urgent de faire adopter au niveau national, à chacun des agents de l’État, des messages pédagogiques sur les gestes barrières et les mesures d’hygiéne pour lutter efficacement contre cet ennemi commun, le Covid 19. Il revient aussi à l’État en ces périodes de garantir la distribution régulière de l’eau courante, l’électricité et des hydrocarbures.

L’unité du peuple et la solidarité de toute la nation, en cette période cruciale de l’histoire de l’humanité, sont de mise et chaque acteur doit être disposé à apporter sa contribution pour lutter contre ce prédateur .

Le parti Ulezi, conscient de la gravité de la situation de crise sanitaire mondiale, rappelle solennellement à tous les comoriens de par le monde que le CORONAVIRUS n’a pas de besoin de passeport pour traverser les cinq mers et continents. Pour mieux le combattre, il faut fermer les frontières, prendre des mesures dites de barrières et de sensibilisation de la population.

Chaque comorienne et comorien est acteur de développement sanitaire et aider les personnels soignants qui sont en première ligne à mieux combattre cet ennemi invisible.

Le 1er Secrétaire national du parti Ulezi

NATUK Mohamed Mouzaoir