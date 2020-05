La lettre de l’artiste SOPRANO à Dr DJABIR, le médecin de son père

Soprano reconnaissant des médecins qui ont pris à son père.

« De : SOPRANO >

Date : sam. 2 mai 2020 à 22:53

Objet : Remerciements / Dr Djabir

Docteur,

je souhaite par ce mail vous adresser mes Remerciements les plus sincères.

Je vous remercie d’avoir pris soin de mon père et d’avoir œuvré pour débloquer sa situation et celle de notre famille, nous en sommes infiniment touchés et reconnaissants.

Je vous laisse le soin de transmettre à toute votre équipe, au nom de toute notre famille, l’Expression de notre Gratitude la plus profonde.

J’ai écrit un titre qui s’appelle « A nos héros du quotidien », et votre aide à tous en illustre parfaitement les paroles:

« On a tous eu un jour ce moment de magie,

Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie, Un mot, un sourire, une histoire, et l’espoir fleurit,

A tous ces héros malgré eux je voulais leur dire merci

[…….]

Ces mots vous sont adressés, peut-être qu’ils feront l’effet

Que vous avez eu sur ma vie »

Alors un immense MERCI

même si ce mot n’est pas assez fort pour exprimer ce que je ressens.

Mr Saïd M’Roumbaba. »