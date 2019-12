La MeckMoroni endeuillée, Mouniati Said Ali est décédée

La MeckMoroni: Inna lillah wa inna ilayhi raaji’uun. Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer que notre collègue, sœur et amie, Madame Mouniati Said Ali, nous a quitté hier, vendredi 20 décembre. Ce décès soudain et prématuré nous a plongé dans le désarroi et a parfois pu altérer la qualité du service. Nous vous prions de nous en excuser.

Mouniati était une jeune femme professionnelle, serviable et chaleureuse. Reconnue pour son sens du service et son professionnalisme depuis son arrivée à la Meck-Moroni, elle n’a cessé de gagner en responsabilité et avait été promue en cette fin d’année.

Nous perdons aujourd’hui, une épouse, une fille, une sœur, une mère et une collègue. Nous présentons nos sincères condoléances à son époux, à ses parents, à sa famille, et à l’ensemble du réseau Meck qui était devenu sa deuxième famille. Nous implorons le Très Haut de l’accueillir dans son paradis et de placer, son premier enfant ainsi que ceux à qui elle a donné la vie il y a quelques jours, sous sa divine protection. Nous prions pour que sa famille trouve la force de surmonter cette douloureuse épreuve. Alhamdulilah

La MeckMoroni