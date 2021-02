La mort de Mnemoi, Sitti Farouata Mhoudine doit des explications

Tribune: Et ça, personne n’en parle plus. Non, il faut en parler. Il faut en parler pour que tout le monde sache, pour que l’on sache qui est coupable, responsable ou innocent dans l’affaire H.Mnémoi. Ce garçon est découvert mort sur une chaise à son domicile. Posons-nous des questions, donc interrogeons les instances compétentes pour la réalité des choses. Même si ces instances sont dans les mains d’un régime dépourvu du sens de l’humain.

Pourquoi le silence radio de madame la gouverneure que colonel Assoumani a nommée pour servir de mécène à Ngazidja Mme Sitti Faroutta quant au décès de H.Mnémoi ? Rappelons-nous très bien, H. Mnémoi avait un différend avec Sitti Faroutta, donc un problème foncier. Le climat était tendu, et le défunt aurait reçu des menaces de la part de la dame de Mdrodju. Il faudrait qu’il quitte ce terrain que Farouta voulait récupérer et pourtant occupé d’une manière légale.

Pourquoi, Mohamed Abdou, procureur du groupuscule au pouvoir ne veut pas parler de cette affaire ? Veut-il la dissimuler ? La mémoire de H. Mnémoi doit être respectée, donc justice pour Mnémoi, une justice avec laquelle Sitti Farouata Mhoudine doit s’expliquer. Non à la mort dont les causes sont dissimulées en indice. Non aux sacrifices humains dont de nombreux comoriens font objet. Farouta doit s’expliquer, au cas contraire, les cerveaux commenceront à coller…

Yassine Said Ahmed Said