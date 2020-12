La mouvance présidentielle en éclipse, 10 partis haussent le ton

Le parti politique du gouverneur d’Anjouan Soma et 9 autres groupements politiques de la mouvance présidentielle haussent le ton. Se sentant trahi et mis à l’écart depuis l’élection présidentielle frauduleuse de 2019, ces neufs partis politiques réclament plus d’implication et plus de transparence. Selon l’ambassadeur Mohamed Ali Dia, l’actuelle mouvance ne produits rien et ne fait pas des propositions: « la mouvance devrait faire des propositions et les donner au chef de l’État en se basant sur les recommandations des assises nationales. Les comoriens attendent la mise en œuvre de leurs recommandations. Nous voulons jouer ce rôle car nous avons pris un engagement auprès du peuple comorien »

Il s’agit entre autres du parti soma du gouverneur d’Anjouan, de l’Undc de Karim Taki, de la formation politique de l’ancien président de Ngazidja Abdoulwahab, du parti FNJ, de Mlingo de Ali Nassor, des Comores alternatives.