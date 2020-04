Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la radio pro- gouvernement de Mitsudje RADIO Kutru Kutru, la nièce du minsitre de l’économie et coordinateur des actions politiques et de la communication du covid-19 Houmedi Msaidé insulte l’ancien président de l’assemblée, actuellement directeur général de la radio Hayba fm pour avoir dit qu’Elmarouf avait refusé de recevoir un malade en détresse respiratoire. Sur la dit vidéo, aucun image n’est visible, que du noir. Mais ceux qui la connaissent n’auront pas du mal à reconnaître cette voix : » we daba, we mnafiki bo mdjinga, mshendzi « , insulte cette fille appelée Natidja.

Voici la vidéo : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2255232774785709&id=1536141733361487