La première victoire du combat contre Azali

[Tribune] Le Mouvement des Démocrates Comoriens à Mayotte se félicite de la grande victoire, celle qui a scellé l’Union des forces engagées contre la dictature d’AZALI et dont le combat généralisé a comme slogan: « Mpaka Daoula Ya Haki ».

En effet, à Disma, Chez BEN ALI, s’est réunies les 20 et 22 Décembre les forces contre la dictature et à l’unanimité se sont engagées pour une stratégie commune pour un soulèvement populaire avec comme fin, la mise à mort de la dictature et l’avènement de la démocratie.

Un grand remerciement appuyé à Monsieur HALIDI dit Bats pour son combat pour l’unité dans la diversité, le représentant des Démocrates, Oustadh DAOUD IBRAHIM, Monsieur BACAR, Président de ONG et toutes les autres forces que vous lirez dans le communiqué commun dans les jours à venir.

L’objectif de cette coalition est de s’exprimer au nom des anjouanais de Mayotte pour sauver la république prise en otage par AZALI et ses complices afin de piller et détruire les Comores et piétiner Anjouan.

Cette force affirmée et unie s’aligne avec la diaspora et ses composants (CNT, FUDA, M17, Union de l’Opposition, Société Civile) pour la quête de « DAOULA YA HAKI », un Etat de Droit.

Cette force sera présente au Sénégal pour le projet de société et les réformes de l’Etat après Gozibi.

BEN ALI.