La Présidence adresse ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des pays du monde ayant la langue française

COMMUNIQUE.A l’occasion de la célébration, ce samedi 20 mars, de la Journée Internationale de la Francophonie, la Présidence de l’Union des Comores adresse ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des pays du monde ayant la langue française en partage et qui mettent tout en oeuvre pour faire rayonner cette langue à travers l’Education, la Culture et les Arts notamment.

Elle salue le thème de cette année « Femmes francophones, femmes résilientes » qui vient à point nommé pour rendre hommage, en cette période difficile de crise sanitaire, aux femmes du monde entier qui sont plus que jamais sollicitées, aussi bien dans leurs foyers qu’au travail et notamment dans les hôpitaux, et qui sont aussi durement affectées par les répercussions économiques de cette crise.

Elle saisit alors cette occasion pour renouveler son admiration et son soutien à toutes ces femmes, tout en saluant leur détermination à faire preuve de patience et d’abnégation et, à mener leurs activités familiales, sociales et professionnelles, avec le même engagement, la même disponibilité et le même sens des responsabilités, en dépit de la pandémie.

La Présidence de l’Union des Comores salue, enfin, le leadership dynamique et unanimement reconnu de Madame Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie et réaffirme la fierté de l’Union des Comores de faire partie de l’espace francophone et son engagement à poursuivre ses actions visant à contribuer à la promotion de la langue française et aux valeurs que l’Organisation Internationale de la Francophonie incarne, en l’occurrence, la démocratie, l’état de droit et le respect des libertés fondamentales.

Beit salam