La présidente de Hifadwi a supprimé son post où il mettait à mal la réputation de son frère Fouad Goulam

Nous ignorons quand exactement la patronne de Hifadwi a pris la décision mais le post où il jetait en pâture son propre frère à propos des agressions sexuelles, a disparu de son mur. Pour rappel, Abdallah Agoi avait incriminé Fouad Goulam, le commissaire au plan, dans une affaire de pédophilie. L’animateur n’avait pas cité de nom. Tâche que dont se chargera un peu plus tard Rahamatou Goulam, présidente de l’association Hifadwi et propre sœur de Fouad Goulam. Beaucoup de personne s’était offusquée de la manière hâtive et sensationnelle dont avait régi cette dame connue par son combat contre les violences faites aux enfants. A lire aussi sur le même sujet :👉http://www.comores-infos.net/pedophilie-fouad-goulam-livre-en-pature-par-sa-propre-soeur/

