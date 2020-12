La présidente Kinaza est à Mohéli

Le CoNor a Rrpris Son Bâton De Pèlerin, Tournée Dans Les Îles.Après Ngazidja et Ndzuwani, c’était le tour de Mwali hier de recevoir le Comité de Normalisation en vue de la distribution des chèques de l’aide Covid-19 octroyé par la FIFA. Au grand complet, le CoNor s’est déplacé pour honorer les amoureux du ballon.

En plus des fonds Covid-19, le Comité a aussi distribué du matériel sportif à l’ensemble des clubs de jeunes et féminins. Une chose qui n’a pas pu être faites dans les autres Îles à cause de l’impréparation des clubs de Ngazidja et de Ndzuwani. La CoNor a salué au passage le sérieux des acteurs du Football locaux.

La cérémonie a été honorée par la participation du nouveau président de la Ligue Régionale de Mwali Badirane Abtoihi.

