La présomption d’innocence s’applique à tous et qui veut accuser doit au préalable prouver formellement

Tribune: A titre de rappel, la présomption d’innocence reste un principe universel qui s’inscrit dans les droits fondamentaux de la dignité humaine. Transgresser le principe de la présomption d’innocence est un acte irresponsable, immoral et qualifiable de diffamation et par extension passible de sanctions pénales dans tout pays respectueux des droits humains et des principes républicains en matière de justice.

Il convient que chacun respecte cela pour éviter les derives pouvant mettre à mal la cohésion nationale et l’égalité de traitement des citoyens en matière judiciaire, economiquevet civile.

J’exhorte les responsables publics et politiques comme les acteurs de la société civile à mesurer leurs propos pour éviter que notre pays s’enfonce encore plus dans un état de non droit qui handicaperait davantage le décollage économique et social de l’archipel des îles de la lune.

Face à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus Covid-19 entraînant une crise économique et sociale, il est urgent d’éviter tout acte qui accelererait la décomposition morale du pays en plus de la crise judiciaire et politique.

Les pouvoirs publics doivent rester exemplaires et choisir des dirigeants publics respectueux des principes républicains en plus des critères de moralité, de compétences avérées et de intégrité. Le non respect de ces principes fondamentaux serait un vecteur accélerateur du delitement de la Nation comorienne ainsi qu’une perte de repères de la part des jeunes et qui serait prejudiciable à la cohésion sociale.

Nous devons tous agir avec précaution en évitant les escalades verbales, les insultes, les diffamations, les relations et les hypocrises. Nos efforts doivent se concentrer sur la recherche de solutions démocratiques et des politiques publiques qui ameliorent la vie des citoyens et des catégories de la population les plus vulnérables dont les personnes âgées, les mères isolées, les enfants de milieux défavorisés ou orphelins, les femmes en difficultés, les personnes qui subissent la crise économique de plein fouet en particulier les jeunes diplômés et les étudiants sans ressources et plus généralement la jeunesse, pilier capital pour la sauvegarde de la Nation.

Par des actes concrets et efficaces, les responsables publics comme les responsables politiques doivent soutenir les citoyens les plus fragilisés que ce soit par la voie économiques à travers le soutien des initiatives de création d’ emplois, la mise en place de dispositifs de solidarités étatique et citoyenne et d’appui des mesures de protection sanitaire.

Il est crucial de moraliser la vie publique comorienne en luttant activement contre les passe-droits, le népotisme, la corruption, le non respect des règles de passation des marchés publics et les dérives judiciaires et humaines. Promouvoir l’exemplarité des plus hauts dirigeants publics, soutenir l’égalité des chances pour tout citoyen, consolider l’equité sociale et judiciaire ainsi qu’ accompagner activement la promotion des femmes aux plus hautes fonctions publiques et privées seraient un premier pas dans la bonne voie.

Par Darchari MIKIDACHE