La promesse de 80000 emplois d’ici 2024: voici ce que dit l’ancien président du patronat

L’ancien président du patronat comorien répond aux questions de nos confrères de Hayba Fm. Il se penche sur plusieurs annonces économiques du gouvernement dont la création de 80 000 emplois.



Protocole d’accord sur les règles de fonctionnement du marché des biens et services, signé à Anjouan par le patronat et l’état, Décret du président pour un dialogue Public-Privé, Plan intérimaire 2024,…

Est ce bien la réponse attendue par le secteur privé après la grève de janvier?

Les engagements de l’état pour réduire les frais douaniers ont ils été réellement traduits dans les faits?

Le plan d’aide consécutif à la Covid19 a t il été respecté?

Que dire des déclarations du ministre de l’économie sur le manque à gagner de 900 millions à la Douane suite à l’abattement de 30% accordé aux entreprises? Et la surenchère du ministre des Finances qui parle de 1 milliard 14 millions dans une interview accordée à Alwatwan?

La campagne de séduction pour vendre son projet de développement à l’horizon 2030 semble être la priorité du gouvernement. La promesse de 80000 emplois d’ici 2024, 5600 par les entreprises du secteur agricole est -elle réaliste ?

M.Mahamoudou Ali Mohamed, président de l’Aliance Nationale des Libéraux au Comores (ANC), ancien président de la Nouvelle OPACO (Organisation Patronale des Comores), répond aux questions de HaYba FM.

