La Région Washili Ya Djuu a un nouveau Cadhi

Mousslimou Abdou est le nouveau juge religieux dans le Washili Ya Djuu. Une zone qui recouvre une dizaine de localité dont le chef-lieu Kwambani, une place forte dans l’histoire des idées(musée Mbae Trambwe).

Le nouveau Cadhi a prêté serment samedi dernièr au palais de justice de Moroni en présence de nombreux juges mais, aussi d’avocats venus lui montrer leur soutien face à ses nouvelles responsabilités.

Dans son serment il a juré main dans le Coran de respecter les lois qui régissent les fonctions Cadiale.

Le juge Mousslimou Abdou est dans la ville de chomoni il y’a 41 ans, ils les aura le 31 décembre prochain. Il a obtenu son BEPC au Maahad de Moroni avant de s’envoler pour le Soudan où il obtiendra son Baccalauréat A2 au Maahad Islamique d’Oumdourman.

Préférant retourner au pays, il intègre la faculté Imam Chafi où il en sortira avec une licence en Science Islamique.

En 2006 il a suivi une formation en Protocole Internationale au Maahad de l’Administration Générale de Ryad en Arabie Saudite.

Directeur et professeur d’Arabe à l’Ecole Privée de l’Amitié. Durant ses années soudanaises il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans les associations estudiantines dont, la présidence de l’Association des Étudiants Comoriens au Soudan. Connu pour sa probité et son esprit d’ouverture, le nouveau juge promet de servir sa région et la religion dans le respect des lois de la république.

Ahmed Saïd Badraoui

