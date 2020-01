La riposte iranienne fait fuir les princes saoudiens de l’Arabie saoudite vers l’Europe

L’Arabie saoudite se vide de ses princes : en attendant l’implacable vengeance iranienne contre le régime terroriste des États-Unis, des princes saoudiens et leurs familles font leurs valises et quittent le royaume par crainte d’avoir à subir des frappes iraniennes contre les bases américaines réparties à travers le territoire saoudien. Les princes n’ont plus confiance en la sécurité sur le territoire US car ils partent s’installer en Europe.

« Ces départs précipités, dit l’agence, s’expliquent par la crainte des hauts responsables saoudiens de la confrontation militaire qui s’annonce entre les États-Unis et l’Iran dans la foulée de l’assassinat du général de corps d’armée Soleimani et d’Abou al-Mahdi al-Mohandes, commandant en chef des Hachd al-Chaabi et les conséquences directes que cet assassinat pourrait avoir en Arabie saoudite», a ajouté Yamani Press.

« L’Iran vengera la mort du général Soleimani et le prix de cet assassinat est l’expulsion des forces américaines d’Irak », poursuit le site, citant les responsables iraniens.

Citant des sources dignes de foi saoudiennes, l’agence d’information Yemen Press a annoncé que certains princes proches de la cour sont en train d’évacuer leurs proches et l’évacuation a commencé depuis 3 jours à destination de l’Europe : « Ils s’envolent en secret pour certains pays européens, loin des médias, et ils prennent des vols aux aéroports de Riyad, de Djeddah et de La Mecque ».

Ces déplacements interviennent alors que l’ambassade américaine à Riyad a mis en garde contre « de possibles frappes visant les installations saoudiennes notamment dans l’Est ».

Envoyant une délégation à Washington, le gouvernement saoudien aurait demandé au président américain Trump de « ne pas entraîner les pays arabes » du golfe Persique dans une nouvelle guerre, selon Washington Post. » Riyad a envoyé une délégation aux États-Unis qui sera porteuse d’un important message de la part des pays arabes du golfe Persique à l’adresse du gouvernement américain.

Bloomberg écrit de son coté qu’après l’assassinat du grand général iranien Soleimani par les forces américaines le 3 janvier à Bagdad, les pays arabes ont recouru à de vastes mesures pour empêcher la crise entre Téhéran et Washington de se transformer en un conflit militaire en bonne et due forme.

Le vice-ministre de la Défense et frère cadet du prince héritier saoudien est attendu aux États-Unis pour rencontrer des autorités américaines et les appeler à la retenue. De l’autre côté, le Qatar, qui a connu lui-même, ces dernières années des tensions avec Riyad, a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Téhéran, ajoute Bloomberg.

presstv.com