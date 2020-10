A partir de ce lundi 12 octobre, le tronçon de route allant de Moroni Buscaille jusqu’à Mitsoudjé sera fermée entre 22h et 5h du matin tous les jours et ce jusqu’au 18 décembre prochain. La route en question fait l’objet de travaux de réhabilitation avec la société Eiffage. Les travaux devront se terminer au moins de décembre et la route inaugurée au mois de janvier suivant. C’est la direction des routes qui a décidé de la fermeture.