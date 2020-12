La société Makas risque la faillite à cause d’ASC, le manutentionnaire du port de Mutsamudu

Hara kiri au port de Mutsamudu où on tue à petit feu le secteur privé.

Il est connu du monde économique que le monopole n’a jamais été bon conseil. Il tue non seulement les initiatives entrepreunariales mais aussi et à coup sûr la concurrence. Ce qui engendre par la suite l’inflation et ses corollaires, la corruption passive, le traffic d’influence, l’abus d’autorité et des cas de concussion. Aujourd’hui l’entreprise Makas un des fleurons du paysage économique national fait l’amère expérience. Au port de Mutsamudu où elle a fait accoster un bateau de ciment de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, Mariama Mze Madi subissait la loi de la société ASC en charge de la manutention au port. Laquelle société outre ses missions initiales s’est attribuée le monopole d’approvisionnement en ciment dans l’île aux jasmins. ASC ne voyant pas d’un bon œil l’arrivée sur son terrain de prédilection d’un concurrent à l’étoffe indéniablement haut en couleur qui, en un temps record, a écoulé la cargaison sans coup férir avant même que le navire Victoria rentre à bon port. L’enthousiasme animant le milieu du monde des affaires anjouanais a mis en branle bas les espoirs de cette entreprise de manutention au point que ses dirigeants se sont transformés en chef de cartel, protégeant leur territoire acquis depuis les années du séparatisme. Affichant sa volonté de nuire, ASC applique la restriction au niveau des opérations de débarquement qui se font au comptes gouttes. Chaque jour la société déploie à un rythme defrayant la vitesse d’un escargot le débarquement de 600 tonnes alors que selon des sources non autorisées elle a la capacité d’effectuer des opérations à grande échelle en si peu de temps. Cette attitude d’obstruction non seulement qu’elle impacte négativement sur le fonctionnement du port mais aussi greffe gravement au niveau de la trésorerie de l’entreprise Makas qui dois verser à ASC une Somme considérable pour des heures supplémentaires et d’autres frais de consignation et de surestarie. Ce qui heurte la sensibilité de celle que tout le monde appelle affectueusement la dame au cœur en or, pour sa générosité et sa force de caractère, ce n’est pas parce que on lui met des bâtons dans les roues mais c’est parceque ce produit qu’elle vient de proposer dans le marché Anjouanais à un prix défiant toute concurrence , risque de coûter cher aux consommateurs par la faute de ASC une société impliquant des étrangers qui n’ont pour seule attache avec les Comores, que ce que leur procure le pays comme opportunité d’affaires. Sous d’autres cieux cette affaire serait classée dans la rubrique de scandal d’état surtout qu’il n’y a pas si longtemps qu’on a scellé à Anjouan sous le guide et la clairvoyance du président de la république,l’accord de partenariat du secteur privé secteur public en présence de tous les opérateurs économiques nationaux. Il est tant qu’après les discours suivent enfin les actes.

Contribution d’Ali Djae, journaliste (titre: Comores Infos)