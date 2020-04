La SONEDE annonce une pénurie d’eau dans la capitale, Msaidié n’y arrive plus

La société nationale d’exploitation et de distribution des eaux annonce une pénurie d’eau dans la capitale des Comores, Moroni, et accuse la société SONOLEC : » suite aux coupures de courant répétitives, la production d’eau potable dans nos pompages est revue considérablement à la baisse. La durée de pompage ne suffit pas à remplir les citernes pour approvisionner a capitale et ses environs. Ce qui fait que certaines zones ne sont pas alimentées régulièrement « , peut on lire dans un communiqué signé par la communication de SONODE.

Après les délestages de SONOLEC, la SONEDE n’est plus en mesure de distribuer d’eau. Ces deux sociétés sous tutelle du ministre de l’économie Houmedi Msaidé ne font que saboter les mesures prises par le chef de l’État. Au lieu de s’occuper de son job, Houmedi Msaidié enchaîne les va-et-vient inutiles avec Azali Assoumani.

