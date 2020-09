La Sonelec a coupé l’électricité à Idjikundzi à cause d’une importante fraude

Des habitants ont informé HaYba. Selon eux, il s’agit de quelques vala (case de jeunes) , la Sonelec parle de tout un quartier.

La semaine dernière alors que les agents de la Sonelec étaient à Idjikundzi pour faire le recouvrement des factures, ils ont découvert un branchement illégal. Ils ont suivi les fils et ont découvert que le branchement illégal desservait plusieurs maisons.

Selon M. Toyb Said Bacar, directeur régional de la Sonelec, les agents ont voulu faire une évaluation du préjudice pour établir le montant de la facture à régler par les fraudeurs. Les jeunes s’en sont pris à eux et ont saccagé les tables et les chaises qui appartiendraient aux habitants. Incapable de les raisonner, les agents ont dû partir. Après deux jours d’attente, constatant que la ville ne s’est pas manifestée pour dialoguer, la Sonelec décida de couper le courant.

A la question de savoir si la Sonelec a le droit de couper le courant à toute une localité pour une fraude dont les coupables sont connus, M.Toyb Said Bacar nous a demandé de nous adresser au service juridique. Le chef de service étant en déplacement à Mohéli, il n’y a pas moyen d’avoir une réponse à cette question.

Dans la vidéo ci- dessous, un jeune d’Idjikundzi nous donnes sa version des faits. Il reconnaît qu’il y a eu fraude . Les coupables sont des jeunes qui ont tiré les fils des poteaux pour éclairer leur vala mais n’ont rien cassé. Il estime que ce qu’a fait la Sonelec est illégal. La Sonelec, elle, que la ville paie la somme due ou livre les coupables.

Des représentants d’Idjikundzi ont été à la Sonelec aujourd’hui. A l’heure où nous écrivons, nous ignorons ce qui en est sorti. Des jeunes de la ville sont très remontés et refusent que ça soit la ville qui règle la facture.

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde.