La Sonelec est en deuil, Mohamed Faiz Kindi est mort

Communiqué : La SONELEC en deuil

C’est avec une immense tristesse et beaucoup d’émotion que la Direction Générale de la SONELEC et l’ensemble de son personnel, ont le regret de vous annoncer le décès de Mohamed Faiz Kindi, ancien chef d’unité d’intervention anti fraude de la Direction Régionale de SONELEC Mohèli, Matricule 1252 et né le 13 août 1978 à Hoani – Mohèli. Il a rendu son dernier souffle le mercredi 19 février 2020 en laissant derrière lui une veuve et des enfants.

Il est enterré dans son village natal ce matin et que la terre lui soit légère, Incha Allah.

Sonelec