La station de contrôle volcanologique située à Diboini est vandalisée

La station de contrôle GNSS/GPS de la Grille située à Diboini a été vandalisée.

Lundi 3 Août 2020, L’Observatoire Volcanologique du Karthala, basée sur Moroni au CNDRS a constaté tôt le matin que la station de Diboini n’émettait plus de signal. Ce qui devait résulter d’une panne technique du matériel installé par le PNUD depuis Octobre 2019. Ce qui n’était pas le cas mais plutôt causé par un acte de vandalisme.

Informé de l’acte barbare de vol, le Directeur du CNDRS, Monsieur Toiwilou Mzé Hamadi est allé sur place hier matin accompagné de Monsieur Moussa Moegné Ali, Technicien de l’Observatoire du Karthala, de l’équipe de communication du CNDRS, d’une équipe de l’ORTC et de la gendarmerie et ont constaté le pillage des batteries d’alimentation de la station, alimentées via l’énergie solaire et du récepteur GPS.

Nous rappelons que le Karthala est un patrimoine national inscrit sur la liste des sites officiels de l’UNESCO. Cette station avait pour rôle d’émettre des signaux vers la station centrale de Moroni en cas d’activités ou/et catastrophes volcaniques du Karthala. L’acte commis a été irréfléchi.

Le Directeur du CNDRS a exprimé sa tristesse face cet acte inhumain et non citoyen qui ne doit pas rester impuni. Et se tiendra au côté des représentants de l’ordre pour mener à bien les démarches d’investigation et mettre aux mains de la justice le ou les acteurs de cet acte ignoble.

Source: CNDRS