Tribune:Il était une fois , l’ histoire d’ un putschiste qui force à devenir Dictateur dans un Etat de droit.

Après 4 ans de pouvoir illégitime, en exécutant des civiles et des militaires, aujourd’hui, certaines personnes sont emprisonnées et d’ autres pourchassés du pays .

Le pays vit sous la terreur, ni foi ni loi dans un pays Musulman.

Mais , ma question est là :

Ce Dictateur arrivera-t-il à mentir encore au peuple Comorien Comme ,il a toujours l’ habitude de le faire ?

Qu’ en est-il avec le projet de création de 85000 emplois d’ ici 2024?

D’ après nos enquêtes et nos études, cela est purement mensongère.

Depuis 1975 , année de l’ Indépendance des Comores jusqu’à nos jours, la fonction publique ( FOP) n’ a jamais enregistré plus de 25 000 fonctionnaires dans l’ ensemble des trois Îles.

Rajouter aussi les contractuels et les employés de services et d’ autres secteurs publics, on a jamais atteint les 15 emplois dans ces secteurs.

La question qu’ on se pose :

Comment ASSOUMANI Azali peut avec ses incompétents nous créer 85000 emplois d’ ici quatre ans ( 4 ans) , soit 1771 emplois / mois sur la base de 48 mois pendant 4 ans?

La réalité est là et nous attendons ceux qui défendent cette théorie mensongère de nous le prouver d’ ici le 15 de ce mois de septembre ( il nous faut déjà la création des 1771 emplois ce mois-ci )

HARI YEKA MHADAYA WANDRU KATSU DJUWA , YEMHADALOI KATSI DABA

MPAKA DAWULA YAHAKI

Nasser alias Bolt le Mze