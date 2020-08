La transformation de la société Comorienne

Tribune: Depuis un certain nombres d’années, on assiste passivement à l’apparition des phénomènes de société conséquents à la société de Consommation.

Infanticides, viols et abus de tous genres rongent la société Comorienne.

L’évolution du monde entraîne plusieurs faits sociaux, tantôt bons pour la société, tantôt néfastes pour elle, la société.

Quelle que soit notre « isolement » au monde, faisant de nous un peuple à part, il n’en demeure pas moins, que les moyens de communication modernes influent sur nos cerveaux, l’imitation de l’autre, l’autre c’est l’homme Blanc étant notre repère.

Dans ces phénomènes sociaux, nous nous contentons seulement de nous en prendre aux résultats, mais sommes nous posés des questions sur leurs origines de ces phénomènes ?

Non , puisque dépourvus d’hommes de sciences sociales, psychologues, psycatres, sociologues, bref toute science spécifique tendant à l’étude de la société.

Mais tout en supposant que ces spécialistes sont présents dans le pays, dans cette hypothèses, n’agissent pas et portent donc un grand tort à la société.

Une mère brûle sa fille ?

Quel était l’état psychique de cette dame avant son acte , au demeurant un parent à moi .

Un tel drame n’était il pas prévisible par un psy ?

Difficile de répondre à cette question.

Ce dont on peut s’aventurer ici à dire ou à proposer, c’est de faire appel aux gens qualifiés à agir dans ces matières où du moins dans l’hypothèse où ces hommes de sciences manquent dans ce pays , envisager alors d’envoyer des personnes en formation.

Daoud Halifa