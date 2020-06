La triste fin des relations entre Azali et Ali Nassor

Il était une fois…La complicité entre le chef de l’État Azali Assoumani et M.Ali Nassor appartient désormais au passé et met conséquemment fin à cette influence qu’exerçait l’homme du Nord qui, dans chaque gouvernement plaçait ses pions à la tête d’un ministère (Abdou Mmadi à l’Éducation puis Fatma Rashid à la Santé). C’est la fin des haricots depuis que M.Nassor s’est fait piéger par un « proche » auprès de qui il s’épanchait sans réserve. Son regard critique qu’il porte sur Azali étalé dans un réquisitoire qui serait plein de propos désobligeants et ce malgré les apparences dans les scènes publiques. L’interlocuteur de Nassor aurait enregistré toute la conversation qu’il a pris soin de la faire remonter jusqu’à Azali. Un acte vraisemblablement prémédité pour mettre fin à une relation de longue date.