La vaccination commence le samedi prochain aux Comores

Quelques semaines après avoir reçu le vaccin chinois, le gouvernement comorien veut passer à la vitesse supérieure et vacciner 20% de la population comorienne. A la grande Comores, toute personne qui souhaite se vacciner se rendra au centre hospitalier de Mboueni, à l’hôpital de Mitsudje ou encore de à l’hôpital de Foumbouni. A anjaouan, les gens se vaccineront à l’hôpital de Mutsamudu et celui de Wani. A Moheli, ceux qui souhaitent se vacciner iront à l’hôpital de Fomboni et à wanani.

Les autorités sanitaires souhaitent vacciner dans un premier temps, les personnes âgées de 60 ans ou plus et les enseignants. Ce qui est bizarre, les médecins et l’autre personnel soignant n’ont pas ette mentionné prioritaires. Pourtant dans le monde en tier, les soignants de plus de 50 ans étaient les premiers à être vaccinés.