La version selon laquelle le Coronavirus n’existe pas aux Comores gagne du terrain.

Une observation de nos confrère de Moheli-matin:

Fomboni, jeudi 4 juin 2020- Pas seulement des illettrés mais des gens instruits ,des cadres politiciens et non ,véhiculent cette information selon laquelle pas de Corona aux Comores.

Depuis les derniers cas déclarés positif à Mwali, les langues se délient. » ce sont des personnes qui avaient fait le prélèvement il y a presque un mois , certaines avaient une petite fièvre , et ils se sont bien remis et maintenant ils (les agents de la santé) viennent les prendre pour les hospitaliser comme quoi ils sont testés positif » dit-on ici et là pour témoigner que ce n’est pas du Corona mais autre chose . »montage pour avoir de l’argent » disent certains.

L’on ignore d’où ça vient mais depuis quelques jours encore , une information circule dans la petite île que la délégation indienne venue aux Comores derniérement a attesté la non existence de cette maladie à Ngazidja . Cette délégation s’est envolée à Anjouan pour aller tester avant d’atterrir à Mohéli.

C’est en tout cas ,ce qui se propage dans l’île de Djumbé Fatima. Est-ce ce qui encourage le relâchement observé ces derniers temps ?