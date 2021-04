La victime de Mirghane a le droit de ne pas porter plainte, selon Inzlat

[ Ne pas porter plainte ]

La victime de Mirghane a le DROIT de ne pas porter plainte.

Pour rappel, c’est elle dont le téléphone n’a peut être pas arrêté de sonner depuis plusieurs jours, c’est elle dont la porte n’a pas arrêté d’être frappé depuis plusieurs jours, c’est elle qui n’a peut être pas mis un pied dehors depuis plusieurs jours et c’est aussi elle qui a vu son stage arrêté prématurément. D’ailleurs, quelqu’un s’est-il demandé si elle avait besoin de ce stage pour valider un semestre, si elle avait un rapport de stage à soumettre et ce qu’il allait en advenir ? Nous avons une VIE avant l’agression et celle-ci se poursuit même après.

Une fois que nous aurons fini nos likes, nos commentaires, nos long textes et que nous retournerons boire un autre thé puis parler météo, ELLE continuera de revivre cette histoire et ses conséquences.

C’est encore une fois elle dont la vie a pris un tournant imprévu sans qu’elle n’ait RIEN demandé donc c’est à ELLE que revient le DROIT d’y donner la direction souhaitée.

Tout comme après plainte ce sera encore une fois à elle de vivre et revivre la scène, travailler des HEURES un procès, expliquer et ré-expliquer les détails, s’en écœurer encore et encore, être de nouveau en face de son agresseur, supporter les attaques de la défense et donc donner de son TEMPS, ÉNERGIE et SANTÉ MENTALE. C’est donc, encore une fois, une décision qui la revient de plein DROIT. Nous ne sommes pas le sujet, c’est ELLE.

Faire pression sur une victime pour qu’elle porte plainte, ne pas soutenir sa décision, c’est lui ôter une seconde fois son droit à dire NON. Vous voulez que la honte change de camps ? Faites changer de camps la pression.

Œuvrons pour une société où les victimes se sentent écoutées, protégées, soutenues et non accablées de tout part. Œuvrons pour une justice qui fait son TRAVAIL et qui se tient pleinement du côté DES victimes, peut-être, alors, toute victime ira naturellement porter plainte.

Notre envie d’en découdre avec ce système de prédation ne doit JAMAIS prendre le pas sur la VOLONTÉ de la victime.

ELLE, SEULE, COMPTE !

Inzlat