Tribune: Mesdames et Messieurs, au nom de la mairie de Moroni, je voudrais partager avec vous notre réflexion et nos recommandations sur la crise sanitaire que nous vivons actuellement.

Les comores sont frappés par une 2eme vague du COVID 19, la variante Sud africaine qui se propage rapidement . La ville de Moroni enregistre de plus en plus de cas et des décès.

Face à cette menace nous sommes mobilisés et engagés à contribuer aux efforts du gouvernement et de la société civile.

Nous pensons que la fermeture des écoles pour 1 période de 2 semaines est nécessaire, le port du masque est primordiale avec 1 pénalité pour ceux qui refusent de le porter, la réorganisation du marché s’impose aussi et le couvre feu à 18H00.

Nous avons besoin de renforcer nos actions et nos efforts en vue de protéger la population. Je vous remercie.

Mesdames et Messieurs aujourdhui nous faisons appel à vous les pères de famille, les maman toujours courageuse et les jeunes à se mobiliser pour qu’ensemble, nous luttons pour combattre cette Pandémie.

Bien à vous.

ABDALLAH Mohamed Soiffeine (Momo)