La violence conjugale en Union des Comores, un fléau qui gagne du terrain et les premières victimes sont les femmes. il s’agit des femmes qui sont battues, torturées moralement parfois pendant la grossesse et après l’accouchement . Ces Femmes sont également victimes d’agressions sexuelles, sans compter celles dont les époux sont atteints d’une grave maladie appelée » JALOUSIE ». Ces Femmes sont doublement victimes puisque leurs enfants en subissent les conséquences. Beaucoup de femmes préfèrent garder le silence parceque c’est Tabou ou tout simplement elles dépendent de leur époux et sont obligées de fermer les yeux .

Notre devoir est de les conscientiser, de les sensibiliser à briser le silence, à dénoncer ces malfaiteurs sans pitié. Des professionnels juridiques, de médecine, de gynécologie, de psychologie vont vous accompagner pour un scénario de protection. Une assistante sociale volontaire est à votre disposition pour vous écouter et vous accompagner tout au long de vos démarches. Soyons tous mobilisés contre ce fléau de la violence à l’égard des femmes et des enfants.

Hifadhwi

Photo d’illustration utilisée