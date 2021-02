La voiture d’Omar Mgomri a fait un accident ce matin

Selon nos confrères de Hayba fm, la voiture du directeur général des Comores Hydrocarbures aurait fait un accident à Vwadjou : »

HaYba ACCIDENT DE LA CIRCULATION.

Un accident vient de se produire à Wvadjuu, près de la Boulangerie Mouigni Baraka, au niveau du virage juste avant l’ambassade d’Afrique du Sud.

Un camion qui a voulu éviter un autre camion qui, quelques minutes auparavant avait percuté une voiture, s’est déporté sur la gauche et a heurté de plein fouet un 4X4 qui arrivait en sens inverse.

L’avant du 4X4 a été ecrabouillé mais le chauffeur est sain et sauf. Il s’agit de la voiture privee de M. Omara Mgomri.

Selon les témoignages recueillis sur le lieu de l’accident, un des camions n’avait pas de frein.

La gendarmerie est arrivé sur les lieux et procède au constat qui déterminera la responsabilité des uns et des autres « , Hayba fm