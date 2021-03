L’administrateur de l’université prend la défense du député Ali Mhadji

Accusés par les partisans du régime d’Azali de percevoir d’un salaire à l’université des Comores alors qu’il n’enseigne plus, le député Ali Mhadji a préféré garder le silence et de ne pas répondre aux personnes malintentionnées qui veulent nuire son image. C’est l’ancien journaliste Ali Djae qui a annoncé cette fake news sur les réseaux sociaux. Selon lui, Ali Mhadji percevait deux salaires. Un en tant que parlementaire et un autre en tant qu’enseignant.

C’est l’administrateur de l’université qui a pris sa défense sur son le réseau social Facebook: « M. Ali Mhadji, ancien député, ne perçoit plus de salaire de l’Université des Comores depuis qu’il a commencé à exercer le mandat de député jusqu’à ce jour. Toute autre information à ce sujet n’est que diffamation « , Ibouroi Ali Toibibou.