L’Algérie fâchée contre Les Comores

[Tribune]Il y a quelques jours, ici même sur Al Comorya, je postais une réflexion intitulée » Les erreurs stratégiques de la diplomatie Comorienne ».

J’y fustigeais la politique étrangère de ce gouvernement qui a érigé la vassalité et la subordination aux pays étrangers en doctrine.

Telle une prophétie autoréalisatrice, voici, qu’hier l’Algérie par la voie de son ministère des affaires étrangères, a publié un communiqué lapidaire, dans lequel elle condamne la dernière décision hasardeuse de la notre diplomatie.

En effet, Les Comores ont inauguré, mercredi un consulat à Laâyoune, dans le Sahara Occidentale. Un territoire administré par le Maroc, mais qui revendique son indépendance. Autant dire une zone de conflit.

En droit international, le Sahara Occidental est considéré par l’ONU comme étant un territoire « non-décolonisé , dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes ».

Les Comores n’ont aucun intérêt ni aucun ressortissant au Sahara Occidentale. Ce consulat n’est donc qu’un moyen pour le royaume Chérifien d’affirmer que cette région est Marocaine et le restera à jamais.

L’Algérie, le principal soutien de la République Sahraoui, n’en décolère pas et voit cela comme une ultime provocation de son voisin:

« L’Algérie a pris connaissance avec grande surprise de la décision du gouvernement des Comores d’ouvrir une représentation consulaire à Laâyoune, ville du Sahara Occidental occupé…

Cette mesure d’une gravité exceptionnelle, représente une violation flagrante des normes du droit international telles que rappelées à maintes reprises par les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies…

Elle constitue aussi un précédent inacceptable d’atteinte aux principes régissant le statut des territoires non-autonomes dont les peuples n’ont pas encore exercé leur droit à l’autodétermination conformément à la doctrine et à la pratique des Nations Unies et de l’Union Africaine, statut qui se saurait être remis en cause par une décision unilatérale tendant à entraver le processus de décolonisation en cours.

L’Algérie considère enfin, que la décision des autorités comoriennes est une atteinte grave aux principes de solidarité agissante qui doivent guider les relations entre les pays africains… »

Nous voici, encore une fois, embarqués par Azali dans un conflit qui ne nous concerne ni de près ni de loin. Après avoir perdu le Qatar pour plaire à l’Arabie Saoudite, nous voilà, en porte à faux avec l’Algérie, pour servir les intérêts du Maroc.

Le duo Souef -Azali, restera dans l’histoire comme celui qui a nous a fait perdre le plus d’alliés. Avant eux, aucun pays, hormis La France, n’avait de raison stratégique de nous nuire. Par l’imprudence de cette lamentable politique extérieure , la liste des nations ayant des motifs valables d’hostilité envers Les Comores, s’allonge de jour en jour.

Si l’opposition était intelligente, elle se serait fendu d’un communiqué condamnant cette diplomatie aventureuse. Elle se serait rapprochée des pays fâchés par notre gouvernement, pour que ces nations sachent qu’il n’y a pas d’approbation, ni de consensus national autour de ces décisions.

Azali a fait de notre Etat, un mercenaire diplomatique que les pays tiers peuvent recruter pour accomplir leur basse besogne. Notre image est salie. Nous devons urgemment adopter une nouvelle doctrine basée sur l’ autonomie stratégique, nous permettant d’être l’ami de tous et l’ennemi de personne. Un facilitateur dans les conflits et non être partie prenante.

