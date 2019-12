L’ambassade des Comores à Bruxelles fermera à cause de 20 000 € de loyer

Faut-il un sac de couchage dans les rues de Bruxelles, pour L’Ambassadeur après le 1er janvier ?

Vue d’une des 4 capitales de Hambuu, qui n’est pas la présidentielle, la fermeture possible de l’ambassade des Comores à Bruxelles n’est pas seulement, une question, pour M. le Ministre des Affaires Étrangères, de se débarrasser d’un ambassadeur qu’il ne porterait pas dans son coeur. Un des enfants d’une des 4 capitales de Hambuu, mais pas celle du président, y est censé travailler. De la France toute proche il se pointe au bureau, quand une délégation fait du tourisme européen dans la capitale belge.

Il n’aime pas L’Ambassadeur non plus, mais perdre l’ambassade pour 20000 € de loyer annuel ?

Auparavant, le milliardaire Albert Karaziwan dont la société Semlex a l’exclusivité de la fabrication des passeports et autres documents d’état civil comoriens, réglait le loyer.

Et où iront les fidèles du régime, nommés à Bruxelles, toujours en poste dans les Mashuhuli en France, mais qui ont besoin de la disponibilité des locaux de temps en temps ? Mobiliser des délégations villageoises ?

Le problème est que L’Ambassadeur, tout cousin d’Ikililou qu’il soit, est réputé être un fidèle d’Azali. Même quand son germain était au pouvoir, on le désignait toujours comme admirateur du Colonel. Ce, dès Azali I. Il est son propre chauffeur, son propre secrétaire et son propre homme à tout faire.

C’est tout juste si on ne lui en veut pas de ne pas oser faire du bruit pour sa défense.

Le 31 décembre, l’argent doit être payé. Y aurait il une enveloppe du Trésor comorien sous le sapin de Noël de l’ambassade ?

Dans un village des hauts de Hambuu, on prie que l’anniversaire du prophète Issa ne bénéficie pas qu’aux Catholiques.

Hayba Fm