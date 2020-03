L’ambassadeur des Comores à Tana vit dans quel monde ?

Tribune: Quel est le rôle d’un chargé de communication d’ambassade si à chaque fois qu’il l’ouvre c’est pour un communiqué satirique? Bien évidemment, on attendait généreusement que l’ambassadeur fait de son mieux pour s’en occuper des passagers bloqués à Madagascar. Mais au-delà à programmer un bateau majunga- moroni dans 10 jours alors que chaque jours qui passe c’est une course contre la montre pour se barricader contre le coronavirus, on est en droit de se demander s’il y a un esprit sain à l’ambassade des Comores à Madagascar.

A ce jour, il semblerait que seules Madagascar et Comores ne sont pas infectées par le covid 19. Ce qui n’est pas le cas de nos voisins de Maurice, Réunion, Mayotte, Seychelles. Doit ton se réjouir ou conjuguer tous les mesures préventives ? Ces pays qui ont adoptés le confinement pour stopper la propagation intérieure, aurait bien aimé revenir en arrière, barricader leurs frontières avant que l’épidémie ne soit pas là.

Que faire des voix qui de plus en plus s’élèvent pour réclamer la fermeture totale de nos frontières ? En réponse, l’ambassadeur kaambi programme un bateau non pas au plus tard demain mais dans 10 jours. Que sais-je d’une pandémie qui frappe à tout moment ? Un ambassadeur qui ignore l’urgence et vigilance, comment peut-il assurer la sécurité de ses citoyens?

En outre, les mesures prises par le gouvernement sont décriées par tous les comoriens car jugées trop insuffisantes.

A propos de ce bateau, des mesures strictes seront appliqués par les autorités malgaches. Il peut retourner à Madagascar sans passagers et tous les membres d’équipage seront confiner dans le bateau. Car seuls les bateaux de marchandises sont autorisés à accoster à Madagascar. Un bon exemple mais qui fait la différence entre un ambassadeur qui est payé pour marqués des résultats et kaambi qui assistent tous les jours dans l’indifférence totale à la razzia dont sont victimes les étudiants comoriens à Madagascar.

Par Cap Patrie